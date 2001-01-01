PaperVPN открывает всё в интернете

Сейчас без VPN практически невозможно свободно пользоваться интернетом. Так же как без штопора не открыть бутылку вина, без загранпаспорта — не посетить зарубежные страны, а без крутой команды — не начать новое дело.
Устанавливайте PaperVPN. Он полезен и тем, кто живет в России, и тем, кто находится за рубежом и нуждается в доступе к российским сайтам, — у нас есть серверы в Европе и России. А для оплаты подойдут и российские, и зарубежные карты.Установить
На указанную почту вам придет несколько писем.
Приложение устанавливается на поддерживаемые производителем операционные системы.
По любым вопросам пишите на почту vpn@paperpaper.ru
Попробуйте провести оплату одним из этих способов:
Если оплатить VPN всё еще не получается, напишите нам на vpn@paperpaper.ru.
Инструкция со ссылкой для подключения придет вам на почту через 15–20 минут после оплаты. Пожалуйста, проверьте папку «Спам», если не увидите письмо.
Если ссылка из письма не сработает, установите приложение Outline и добавьте туда ключ доступа.
1. Скачайте приложение Outline для нужного устройства:
Если у вас Linux, следуйте этой инструкции.
2. Скопируйте ключ доступа. Мы направляем его в приветственном письме. Приложение автоматически добавит номер ключа в строку подключения из вашего буфера обмена.
3. Откройте приложение Outline на устройстве и подтвердите свой ключ доступа. Если ключ не подгрузился автоматически, попробуйте скопировать его еще раз.
Прежде всего попробуйте дважды перезагрузить свой компьютер или другое устройство — это исправит разовые сбои.
Проблема всё еще не решается? Возможно, вы израсходовали лимит трафика. Проверить это можно в личном кабинете или по ссылке.
Если в результате стоит ноль, то за последние 30 дней вы потратили весь трафик. У нас скользящая система расхода: подождите сутки — и ваш лимит продлится.
Чтобы не ждать, вы можете приобрести подписку с большим трафиком. Например, годовой и двухлетний тариф — это 250 Гб на 30 дней.
У вас еще остался трафик, но VPN всё равно не работает? Обратитесь в нашу службу поддержки: vpn@paperpaper.ru.
Вы можете подключить несколько устройств или поделиться ключом с близкими. Количество подключений не ограничено, мы учитываем только израсходованный трафик.
Чтобы учитывать расход трафика, применяется скользящая система, которая начинает действовать со второго месяца подписки на VPN. Что это значит?
В течение первого месяца подписки вы можете использовать 150 или 250 Гб (в зависимости от выбранного тарифа) и следить за остатком трафика в личном кабинете на сайте «Бумаги». Со второго месяца ваш лимит каждый день будет продлеваться на то количество трафика, которое вы потратили 31 день назад.
Пример:
Вы оформили подписку 1 октября. В этот день вы использовали 15 Гб трафика, на следующий — 30 Гб, через день — 25 Гб и т. д. Это значит, что 31 октября дополнительно к остатку вашего трафика вы получите 15 Гб, 1 ноября — 30 Гб, 2 ноября — 25 Гб и т. д.
В личном кабинете на сайте «Бумаги». Письмо с данными для входа придет вам после оплаты. Если вы состоите в Клубе друзей «Бумаги» или покупали VPN ранее, то у вас уже есть личный кабинет и вы знаете, как туда зайти.
Внутри вы сможете:
Да, к сожалению, даже хороший VPN не позволяет обойти все блокировки. Так, если вы приобретаете подписку для того, чтобы заходить на российские серверы из-за границы, у вас может не открыться «Кинопоиск» и Amediateka.
Еще мы столкнулись с проблемой установки на MacOS и Windows: иногда приложение не устанавливается на операционные системы тех версий, которые уже не поддерживаются производителем.
Иногда VPN может не работать с некоторыми операторами или провайдерами. Например, вместе с безлимитными по интернету тарифами мобильных операторов.
Если вы приобрели PaperVPN, но он работает с замедлениями или не подключается, пожалуйста, пишите нам на vpn@paperpaper.ru — разберемся с проблемой или отменим подписку и вернем вам деньги.
Команда издания «Бумага». Мы делаем качественную журналистику в Петербурге и Тбилиси, а также продукты, которые позволяют комфортно жить в сегодняшнем мире.
Мы по собственному опыту знаем, как как важна свобода — слова, мнений, информации, — и хотим, чтобы доступ к полезным ресурсам был у всех.
После масштабной блокировки независимых СМИ на территории России сайт «Бумаги» был заблокирован. Для нас PaperVPN — это не только полезный продукт, но и то, что дает нам возможность продолжить работу: деньги за подписку идут на зарплаты сотрудников «Бумаги».
Роскомнадзор блокирует обычно крупные VPN-сервисы, поэтому в ближайшее время шансы, что PaperVPN запретят, небольшие.