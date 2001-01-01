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PaperVPN открывает всё в интернете

Сейчас без VPN практически невозможно свободно пользоваться интернетом. Так же как без штопора не открыть бутылку вина, без загранпаспорта — не посетить зарубежные страны, а без крутой команды — не начать новое дело.

Устанавливайте PaperVPN. Он полезен и тем, кто живет в России, и тем, кто находится за рубежом и нуждается в доступе к российским сайтам, — у нас есть серверы в Европе и России. А для оплаты подойдут и российские, и зарубежные карты.

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Почему PaperVPN — это удобно и надежно?

  • С нами вы в безопасности: мы не отслеживаем трафик, не собираем и не храним данные подписчиков.
  • У нас три тарифа: на месяц, год и два года.
    Мы предоставляем большой объём трафика: от 150 до 250 Гб в месяц.
  • Мы не ограничиваем количество подключений. Вы можете использовать одну подписку на нескольких устройствах или поделиться ей с близкими.
  • Сервис прост в использовании — понять, как он устроен, смогут даже те, кто считает, что плохо разбирается в технологиях.
  • Подключиться к PaperVPN можно всего за пять минут.
  • А если что-то будет непонятно, мы поможем — быстро и доступно объясним, как решить проблему.

На указанную почту вам придет несколько писем.

  • Чек — сразу после оплаты
  • Письмо с ссылкой на установку PaperVPN и инструкцией по подключению — через 10–20 минут после оплаты. Пожалуйста, проверьте папку «Спам», если не увидите письмо.
  • Письмо с логином для доступа в личный кабинет, где можно будет отслеживать платежи. Мы отправим его, если вы впервые покупаете подписку на нашем сайте.

Приложение устанавливается на поддерживаемые производителем операционные системы.

По любым вопросам пишите на почту vpn@paperpaper.ru

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Вопросы по пользованию сервисом

Что делать, если платеж не проходит? ↓

Попробуйте провести оплату одним из этих способов:

  • Вручную укажите данные российской карты, даже если они сохранены в браузере и появляются при вводе автоматически.
  • Укажите данные карты, ранее не сохраненной в браузере.

Если оплатить VPN всё еще не получается, напишите нам на vpn@paperpaper.ru.

Как подключиться к PaperVPN после оплаты? ↓

Инструкция со ссылкой для подключения придет вам на почту через 15–20 минут после оплаты. Пожалуйста, проверьте папку «Спам», если не увидите письмо.

Если ссылка из письма не сработает, установите приложение Outline и добавьте туда ключ доступа.

1. Скачайте приложение Outline для нужного устройства:

  • iOS (App Store).
  • Windows — скачайте файл Outline.exe и дважды кликните для установки.
  • macOS — скачайте и установите приложение. Outline попадет в папку приложений или сразу в панель задач.

Если у вас Linux, следуйте этой инструкции.

2. Скопируйте ключ доступа. Мы направляем его в приветственном письме. Приложение автоматически добавит номер ключа в строку подключения из вашего буфера обмена.

3. Откройте приложение Outline на устройстве и подтвердите свой ключ доступа. Если ключ не подгрузился автоматически, попробуйте скопировать его еще раз.

У меня уже установлен PaperVPN, почему он не работает? ↓

Прежде всего попробуйте дважды перезагрузить свой компьютер или другое устройство — это исправит разовые сбои.

Проблема всё еще не решается? Возможно, вы израсходовали лимит трафика. Проверить это можно в личном кабинете или по ссылке.

Если в результате стоит ноль, то за последние 30 дней вы потратили весь трафик. У нас скользящая система расхода: подождите сутки — и ваш лимит продлится.

Чтобы не ждать, вы можете приобрести подписку с большим трафиком. Например, годовой и двухлетний тариф — это 250 Гб на 30 дней.

У вас еще остался трафик, но VPN всё равно не работает? Обратитесь в нашу службу поддержки: vpn@paperpaper.ru.

Как регулируется расход трафика? ↓

Вы можете подключить несколько устройств или поделиться ключом с близкими. Количество подключений не ограничено, мы учитываем только израсходованный  трафик.

Чтобы учитывать расход трафика, применяется скользящая система, которая начинает действовать со второго месяца подписки на VPN. Что это значит?

В течение первого месяца подписки вы можете использовать 150 или 250 Гб (в зависимости от выбранного тарифа) и следить за остатком трафика в личном кабинете на сайте «Бумаги». Со второго месяца ваш лимит каждый день будет продлеваться на то количество трафика, которое вы потратили 31 день назад.

Пример:

Вы оформили подписку 1 октября. В этот день вы использовали 15 Гб трафика, на следующий — 30 Гб, через день — 25 Гб и т. д. Это значит, что 31 октября дополнительно к остатку вашего трафика вы получите 15 Гб, 1 ноября — 30 Гб, 2 ноября — 25 Гб и т. д.

Как управлять подпиской?

В личном кабинете на сайте «Бумаги». Письмо с данными для входа придет вам после оплаты. Если вы состоите в Клубе друзей «Бумаги» или покупали VPN ранее, то у вас уже есть личный кабинет и вы знаете, как туда зайти.

Внутри вы сможете:

  • отменить подписку на VPN
  • следить за остатком трафика
  • смотреть дату и сумму следующего платежа, менять привязанную банковскую карту
  • покупать новые ключи для VPN

Есть ли какие-то ограничения по пользованию PaperVPN?

Да, к сожалению, даже хороший VPN не позволяет обойти все блокировки. Так, если вы приобретаете подписку для того, чтобы заходить на российские серверы из-за границы, у вас может не открыться «Кинопоиск» и Amediateka.

Еще мы столкнулись с проблемой установки на MacOS и Windows: иногда приложение не устанавливается на операционные системы тех версий, которые уже не поддерживаются производителем.

Иногда VPN может не работать с некоторыми операторами или провайдерами. Например, вместе с безлимитными по интернету тарифами мобильных операторов.

Если вы приобрели PaperVPN, но он работает с замедлениями или не подключается, пожалуйста, пишите нам на vpn@paperpaper.ru — разберемся с проблемой или отменим подписку и вернем вам деньги.

Кто мы такие?

Команда издания «Бумага». Мы делаем качественную журналистику в Петербурге и Тбилиси, а также продукты, которые позволяют комфортно жить в сегодняшнем мире.

Почему мы запустили PaperVPN? ↓

Мы по собственному опыту знаем, как как важна свобода — слова, мнений, информации, — и хотим, чтобы доступ к полезным ресурсам был у всех.

После масштабной блокировки независимых СМИ на территории России сайт «Бумаги» был заблокирован. Для нас PaperVPN — это не только полезный продукт, но и то, что дает нам возможность продолжить работу: деньги за подписку идут на зарплаты сотрудников «Бумаги».

Многие VPN-сервисы сейчас блокируют. PaperVPN тоже может попасть под блокировку? ↓

Роскомнадзор блокирует обычно крупные VPN-сервисы, поэтому в ближайшее время шансы, что PaperVPN запретят, небольшие.

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