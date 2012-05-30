Бобёр в реке Смоленке: кто он и откуда?

«Бумаги» о бобре, который живёт в реке Смоленке неподалёку от кладбища, а также свидетельства и версии блогеров, которые уже два года следят за таинственными бобрами. Этот здоровенный бобёр давно поселился в реке Смоленке. Внимательные горожане приметили его ещё два года назад: впервые бобёр упоминается в блогах a-alenushka рассказывает в своём ЖЖ: «Бобр курсировал от берега к берегу, отгрызая от кустов ветки. Мы проводили его до самого Смоленского кладбища. Оказалось, что не в «последний путь» — недавно встретила его ещё раз. Где-то около кладбища у них — дом. Там бобр ныряет и уже больше не показывается». Потом бобёр на некоторое время исчез, но этой весной вновь был замечен в Смоленке — правда, на сей раз в одиночестве. И вот уже 17 мая нынешнего года блогер sparrow-01 строит версии, где может жить бобёр: «Надо полагать, он живет в канализационной трубе, впадающей в Смоленку, возможно в старой, неиспользуемой сейчас, возможно в используемой, но в ней есть расширение с твердым берегом и воздушной камерой, причем с притоком свежего воздуха». Другие же горожане просто восхищаются бобром, не стремясь разгадать его тайну. «Бобёр в Смоленке жив и стал еще больше!» — @n_shabankin. Видео: Александра Скочиленко «Бумага» будет пристально следить за развитием событий. Видеозарисовкао бобре, который живёт в реке Смоленке неподалёку от кладбища, а также свидетельства и версии блогеров, которые уже два года следят за таинственными бобрами.Этот здоровенный бобёр давно поселился в реке Смоленке. Внимательные горожане приметили его ещё два года назад: впервые бобёр упоминается в блогах 10-го марта 2010-го . Вскоре на бобров обратила внимание городская пресса. Зоологи предположили, что бобры добрались в город вплавь из Ленобласти. Тогда у бобра был товарищ (или подруга) — они вылезали из проруби и гуляли по льду на радость прохожим. Блогеры пишут о бобрах и осенью 2011-го года.рассказывает в своём ЖЖ: «Бобр курсировал от берега к берегу, отгрызая от кустов ветки. Мы проводили его до самого Смоленского кладбища. Оказалось, что не в «последний путь» — недавно встретила его ещё раз. Где-то около кладбища у них — дом. Там бобр ныряет и уже больше не показывается». Потом бобёр на некоторое время исчез, но этой весной вновь был замечен в Смоленке — правда, на сей раз в одиночестве. И вот уже 17 мая нынешнего года блогерстроит версии, где может жить бобёр: «Надо полагать, он живет в канализационной трубе, впадающей в Смоленку, возможно в старой, неиспользуемой сейчас, возможно в используемой, но в ней есть расширение с твердым берегом и воздушной камерой, причем с притоком свежего воздуха». Другие же горожане просто восхищаются бобром, не стремясь разгадать его тайну. «Бобёр в Смоленке жив и стал еще больше!» — радуется пользователь «ВКонтакте» Паша Тычков. «Конечно, что ожидаешь увидеть с после пьянки с утра? Намтоящего бобра в Смоленке!» — не избежав опечатки, пишет в 7 утра